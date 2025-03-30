Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 31
13°
Втр, 01
12°
Срд, 02
10°
ЦБ USD 83.68 -0.15 29/03
ЦБ EUR 89.66 -0.88 29/03
Нал. USD 82.70 / 85.00 29/03 16:25
Нал. EUR 90.50 / 96.00 29/03 16:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Откровенное интервью Игоря Крысанова
Легендарный рязанский шоумен рассказал, почему отказалс...
29 марта 2025 10:36
3 109
Опыт и высокая зарплата. «Зеленый сад» дает студентам супер-старт!
Егор Скорицкий работает в строительной компании больше...
28 марта 17:10
4 218
ГК «Зеленый сад» поддерживает областную команду юных баскетболисток
Сборная баскетбольная команда Рязанской области «Оникс»...
24 марта 14:49
10 955
Итоги работы рязанской Академии тенниса к 10-летнему юбилею
За 10 лет работы Академии тенниса Рязанская область зан...
25 марта 10:00
9 640
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Рязанской области мотоциклист выехал на «встречку» на глазах у полицейских
Инцидент произошел в поселке Окский Рязанского района. Отмечается, что в 14:18 мотоциклист выехал на встречную полосу, чтобы обогнать «КамАЗ», и зацепил легковушку. По словам очевидцев, сзади ехала полиция.

В Рязанской области мотоциклист выехал на «встречку» на глазах у полицейских. Об этом 30 марта сообщили в соцсетях.

Инцидент произошел в поселке Окский Рязанского района. Отмечается, что в 14:18 мотоциклист выехал на встречную полосу, чтобы обогнать «КамАЗ», и зацепил легковушку.

По словам очевидцев, сзади ехала полиция.

Официально информацию не комментировали.

Автор поста попросила всех, кто узнал мотоциклиста, обращаться к ней в личные сообщения в «ВК».

Видео: Екатерина Таманина (Яшкова), группа «ПУВР» во «ВКонтакте»