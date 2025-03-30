В Рязанской области мотоциклист выехал на «встречку» на глазах у полицейских

Инцидент произошел в поселке Окский Рязанского района. Отмечается, что в 14:18 мотоциклист выехал на встречную полосу, чтобы обогнать «КамАЗ», и зацепил легковушку. По словам очевидцев, сзади ехала полиция.

В Рязанской области мотоциклист выехал на «встречку» на глазах у полицейских. Об этом 30 марта сообщили в соцсетях.

Инцидент произошел в поселке Окский Рязанского района. Отмечается, что в 14:18 мотоциклист выехал на встречную полосу, чтобы обогнать «КамАЗ», и зацепил легковушку.

По словам очевидцев, сзади ехала полиция.

Официально информацию не комментировали.

Автор поста попросила всех, кто узнал мотоциклиста, обращаться к ней в личные сообщения в «ВК».

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