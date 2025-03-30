В России мошенники придумали новую схему для получения доступа к «Госуслугам»

Преступники представляются работниками сервиса домофонов и просят продиктовать код из СМС, чтобы получить новый ключ. Как отметили в прокуратуре, называть подобные комбинации цифр нельзя. Это приведет к потере денег или личных данных.

Мошенники получают доступ к «Госуслугам» россиян под предлогом замены ключей от входной двери. Об этом 29 марта сообщила прокуратура Москвы в соцсетях.

По данным надзорного органа, злоумышленники представляются работниками сервиса домофонов и просят продиктовать код из СМС, чтобы получить новый ключ.

Как отметили в прокуратуре, называть подобные комбинации цифр нельзя. Это приведет к потере денег или личных данных.