В МЧС рассказали о пожаре в многоэтажке в Рязани

Пожар в квартире на улице Костычева случился 29 марта. Информация о случившемся поступила в 21:03. В 21:10 возгорание локализовали, в 21:12 открытое горение ликвидировали. Пострадавших нет.