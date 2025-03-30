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В МЧС рассказали о пожаре в многоэтажке в Рязани
Пожар в квартире на улице Костычева случился 29 марта. Информация о случившемся поступила в 21:03. В 21:10 возгорание локализовали, в 21:12 открытое горение ликвидировали. Пострадавших нет.

Появились подробности пожара в многоэтажке в Рязани. Их привела пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Пожар в квартире на улице Костычева случился 29 марта. Информация о случившемся поступила в 21:03. В 21:10 возгорание локализовали, в 21:12 открытое горение ликвидировали.

Пострадавших нет.

Ранее очевидцы сообщали о случившемся.