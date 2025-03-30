В Касимовской епархии незаконно собирали деньги на церковные нужды
«В нашей епархии ведется незаконная деятельность по сбору денежных средств запрещенным в священнослужении иеромонахом Саввой (Максименковым)», — отметили в публикации. Уточняется, что деятельность является незаконной. Перечисленные средства на церковные нужды направлены не будут.
В Касимовской епархии иеромонах Савва (Максименков) незаконно собирал денежные средства. Об этом 29 марта сообщили в официальной группе «Касимовская епархия РПЦ» во «ВКонтакте».
"В нашей епархии ведется незаконная деятельность по сбору денежных средств запрещенным в священнослужении иеромонахом Саввой (Максименковым)", — отметили в публикации.
Уточняется, что перечисленные средства на церковные нужды направлены не будут.
Фото: группа «Касимовская епархия РПЦ» во «ВКонтакте»