В 88 населенных пунктах Рязанской области провели опашку территорий

«За первые сутки масштабных работ по предупреждению лесных пожаров, проведена опашка 88 населенных пунктов в семи районах Рязанской области. Суммарно это более 390 километров», — говорится в сообщении. Отмечается, что наиболее активно работы стартовали в Клепиковском районе, где опахано 46 населенных пунктов и более 115 километров.

В Рязанской области начали опашку территорий. Об этом 30 марта сообщили в Telegram-канале «ЖКХИНФО | 62».

«За первые сутки масштабных работ по предупреждению лесных пожаров, проведена опашка 88 населенных пунктов в семи районах Рязанской области. Суммарно это более 390 километров», — говорится в сообщении.

Отмечается, что наиболее активно работы стартовали в Клепиковском районе, где опахано 46 населенных пунктов и более 115 километров.

Ранее стало известно, что в Рязанской области создан штаб для работы по предотвращению природных пожаров.