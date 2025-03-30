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Сотрудник рязанского предприятия обокрал коллег
По предварительной информации полиции, 42-летний мужчина недавно устроился работать на предприятие. Он попробовал своим ключом открыть соседние дверцы. После нескольких попыток нашел замок, к которому ключ подошел. Так злоумышленник украл смартфоны. Похищенное мужчина продавал. Возбуждены уголовные дела. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до шести лет.

Полицейские задержали злоумышленника, причастного к серии краж из раздевалки крупного предприятия в Рязанском районе. Об этом 30 марта сообщила пресс-служба регионального УМВД.

26-летний житель Рыбного рассказал, что из шкафчика в раздевалке пропал телефон. Полицейские поговорили с руководством предприятия и установили, что работа там ведется круглосуточно. В служебных помещениях могут находиться несколько тысяч человек.

«Поэтому для оперативников оказалось сложным „вычислить“ среди потока работников злоумышленника, но полицейские опросили множество людей и собрали сведения, важные для расследования», — отметили в посте.

Вскоре в полицию обратился другой работник и сообщил, что из запертого шкафчика пропал сотовый телефон. Позже с банковского счета похитили 15 тысяч рублей.

Вскоре полицейские получили сведения, что на окраине Рязани мужчина предлагает купить подержанный смартфон. Оперативники разыскали его и установили, что 42-летний житель региона причастен к кражам. Злоумышленника задержали.

Выяснилось, что он причастен к еще нескольким аналогичным преступлениям, о которых еще не успели заявить.

По предварительной информации полиции, 42-летний мужчина недавно устроился работать на предприятие. Он попробовал своим ключом открыть соседние дверцы шкафчиков. После нескольких попыток нашел замок, к которому ключ подошел.

Так злоумышленник украл смартфоны. Похищенное мужчина продавал.

Возбуждены уголовные дела. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до шести лет.