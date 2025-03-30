Рязанские врачи провели шестичасовую операцию по пересадке печени

У 54-летнего мужчины был цирроз печени."У пациентов с таким диагнозом в последней стадии есть только один выход, чтобы жить нормальной жизнью, — заменить больной орган на новый. Шансов выжить без пересадки донорской печени у нашего пациента уже не было", — отметили в посте. После обследования мужчину внесли в лист ожидания — список пациентов на трансплантацию печени. Когда нашли подходящий орган, пациента вызвали в Рязанскую ОКБ. Операция длилась около шести часов. Уточняется, что послеоперационный период был трудным. Мужчину выписали.

Рязанские врачи провели шестичасовую операцию по пересадке печени. Об этом 30 марта сообщила пресс-служба ОКБ в соцсетях.

У 54-летнего мужчины был цирроз печени.

«У пациентов с таким диагнозом в последней стадии есть только один выход, чтобы жить нормальной жизнью, — заменить больной орган на новый. Шансов выжить без пересадки донорской печени у нашего пациента уже не было», — отметили в посте.

После обследования мужчину внесли в лист ожидания — список пациентов на трансплантацию печени.

Когда нашли подходящий орган, пациента вызвали в Рязанскую ОКБ. Операция длилась около шести часов.

Уточняется, что послеоперационный период был трудным.

Мужчину выписали.