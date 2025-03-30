Рязанцев предупредили об ухудшении качества воздуха

Вечером 29 марта в воздухе концентрация РМ2,5 (показатель загрязнения) увеличилась в 30 раз, превысив норму почти вдвое. Это произошло из-за накопления примесей. Причиной ухудшения экологической обстановки стал уральско-казахстанский антициклон, вызвавший выхолаживание и затруднивший рассеивание примесей. Экологически неблагоприятная ситуация в вечернее и ночное время сохранится до утра 31 марта.