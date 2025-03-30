Российские военные освободили населенный пункт Запорожье в ДНР

Населенный пункт освободили подразделения группировки российских войск «Центр».По данным Минобороны, потери вооруженных формирований ВСУ составили до 510 военнослужащих. Кроме того, уничтожены семь автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии Украины.