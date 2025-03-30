Российские военные освободили населенный пункт Запорожье в ДНР
Населенный пункт освободили подразделения группировки российских войск «Центр».По данным Минобороны, потери вооруженных формирований ВСУ составили до 510 военнослужащих. Кроме того, уничтожены семь автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии Украины.
Российские военные освободили населенный пункт Запорожье в ДНР. Об этом 30 марта сообщило Минобороны.
Населенный пункт освободили подразделения группировки российских войск «Центр».
По данным Минобороны, потери вооруженных формирований ВСУ на данным направлении составили до 510 военнослужащих. Кроме того, уничтожены семь автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии Украины.