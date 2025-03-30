Опубликован прогноз погоды на 31 марта в Рязанской области

В области будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Во второй половине дня на юге региона прогнозируют небольшой дождь. Ночью и утром местами ожидается туман. Ветер будет восточной четверти, до 11 м/с.Температура воздуха по области ночью составит -2, +3°С, днем — +11, +16°С.

Опубликован прогноз погоды на 31 марта в Рязанской области. Его разместила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В области будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Во второй половине дня на юге региона прогнозируют небольшой дождь.

Ночью и утром местами ожидается туман. Ветер будет восточной четверти, до 11 м/с.

Температура воздуха по области ночью составит -2, +3°С, днем — +11, +16°С.