Около рязанской школы заметили мужчину без сознания
Отмечается, что мужчину без сознания заметили около школы № 13 на Первомайском проспекте. На кадрах видно, что он лежит на тротуаре рядом с проезжей частью. Около мужчины стоят несколько человек. Официальная информация уточняется.
Около рязанской школы заметили мужчину без сознания. Об этом 30 марта сообщили в соцсетях.
Отмечается, что мужчину без сознания заметили около школы № 13 на Первомайском проспекте.
На кадрах видно, что он лежит на тротуаре рядом с проезжей частью. Около мужчины стоят несколько человек.
Официальная информация уточняется.