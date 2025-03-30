Около рязанской школы заметили мужчину без сознания

Отмечается, что мужчину без сознания заметили около школы № 13 на Первомайском проспекте. На кадрах видно, что он лежит на тротуаре рядом с проезжей частью. Около мужчины стоят несколько человек. Официальная информация уточняется.