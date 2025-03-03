Жителей Захарова наградили за успешную службу внука на СВО

Награждение прошло 3 марта в администрации Захаровского района.

Жителей Захарова наградили за успешную службу внука на СВО. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Награждение прошло 3 марта в администрации Захаровского района. Супругам Александре и Александру Буртасовым вручили Благодарность от командира войсковой части, где служит их внук. Также супруги получили подарок от администрации Захаровского района.

Отмечается, что внук Буртасовых заключил контракт с Минобороны до начала СВО.