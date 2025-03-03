Зеленский заявил о неготовности Украины на территориальные уступки ради мира

По мнению украинского лидера, такое соглашение грозит напряженностью в будущем.

Владимир Зеленский заявил о неготовности Украины на территориальные уступки ради мира. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету The Guardian.

По мнению украинского лидера, такое соглашение грозит напряженностью в будущем.

Он отметил, что поддерживающие Украину или желающие быть «посредниками» страны понимают, что если конфликт закончится не так, как считает правильным Киев, «тогда будет лишь вопросом времени, прежде чем люди захотят восстановить справедливость».

«Мы не хотим ничего, что не принадлежит нам», — уточнил Зеленский.