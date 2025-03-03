За неделю в трампункт рязанской БСМП обратилось более 400 человек

Как указано в публикации, 126 человек обратились за помощью с переломами, 151 — ушибами, 40 — с растяжениями, 29 — с ранами.

За прошедшую неделю, с 24 февраля по 2 марта, в Амбулаторно-травматологическом центре БСМП оказали помощь 447 пациентам. Об этом сообщила пресс-служба медучреждения в соцсетях.

Как указано в публикации, 126 человек обратились за помощью с переломами, 151 — ушибами, 40 — с растяжениями, 29 — с ранами.

В медучреждении напомнили, что Амбулаторно-травматологический центр БСПМ работает круглосуточно.