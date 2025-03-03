ВС РФ ударили по военным аэродромам Украины

ВС РФ поразили инфраструктуру военных аэродромов, цеха производства беспилотных летательных аппаратов и места их хранения, а также скопления живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ в 139 районах.

ВС РФ ударили по военным аэродромам Украины. Об этом в поендельник, 3 марта, сообщило Минобороны в соцсетях.

Как указано в публикации, ВС РФ поразили инфраструктуру военных аэродромов, цеха производства беспилотных летательных аппаратов и места их хранения, а также скопления живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ в 139 районах.

Кроме того, российские средства ПВО сбили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 88 БПЛА самолетного типа.