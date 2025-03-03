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Великобритания выделит Украине очередной пакет военной помощи
Средства предназначены для производства оружия в республике.

Великобритания выделит Украине очередной пакет военной помощи. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на газету The Guardian.

2 млрд долларов станут дополнением к ранее объявленному кредиту. Зеленский заявлял, что речь идет о ссуде на «усиление нашей обороноспособности, которая будет погашена с доходов, полученных от замороженных российских активов». Отмечается, что средства позволят Киеву закупить более 5000 ракет ПВО, которые будут производиться в Белфасте.

«Это будет иметь жизненно важное значение для защиты критической инфраструктуры сейчас и укрепления Украины в обеспечении мира, когда он наступит, потому что мы должны учиться на ошибках прошлого. Мы не можем принять слабое соглашение, такое как в Минске», — сказал он.