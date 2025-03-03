В Рязанской области за выходные поймали 10 пьяных водителей
Отмечается, что семь человек отказались по требованию правоохранителей пройти медицинское освидетельствование. Двое нарушителей сели нетрезвыми за руль повторно.
В Рязанской области за выходные поймали 10 пьяных водителей. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.
Отмечается, что семь человек отказались по требованию правоохранителей пройти медицинское освидетельствование. Двое нарушителей сели нетрезвыми за руль повторно.
Всех нарушителей привлекут к предусмотренной законом ответственности.