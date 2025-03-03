В Рязанской области мужчина полгода избивал своих детей

29-летний житель Кораблина в период с июня 2024 по февраль 2025 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, периодически избивал своих детей: 8-летнего сына и 5-летнюю дочь.