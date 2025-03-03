В Рязанской области более восьми тысяч человек заболели ОРВИ

За прошедшую неделю, с 24 февраля по 2 марта, в Рязанской облсти зарегистрировано 8183 случая заболевания ОРВИ, что выше предыдущей недели на 8,1%.

За прошедшую неделю, с 24 февраля по 2 марта, в Рязанской области зарегистрировано 8183 случая заболевания ОРВИ, что выше предыдущей недели на 8,1%. Об этом сообщила пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

По данным лабораторного мониторинга, в структуре циркулирующих респираторных вирусов выявлялись вирусы гриппа и вирусы негриппозной этиологии.

Кроме того, за прошедшую неделю 27 человек заболели COVID-19, что выше предыдущей недели на 17,4%.