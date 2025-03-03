Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 03
Втр, 04
Срд, 05
ЦБ USD 89.25 0.99 04/03
ЦБ EUR 92.85 1.28 04/03
Нал. USD 91.50 / 91.20 03/03 18:25
Нал. EUR 96.00 / 97.00 03/03 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
«Зеленый сад» развеял зимнюю хандру на соревнованиях по подледной рыба...
1 марта 2025 года, Борковский затон бурлил от активност...
5 часов назад
516
Эксперты рассказали, к чему приведет теплая зима без снега в Рязанской...
Зима традиционно ассоциируется у рязанцев со снегом и м...
27 февраля 14:32
11 881
Преимущества субсидированного лизинга для бизнеса
Как программа EXEED LEASING помогает увеличить прибыль?
25 февраля 12:16
10 880
Как жить после войны? Рязанский ветеран Афганистана рассказал об адапт...
В Год защитника Отечества и накануне 23 февраля редакци...
22 февраля 18:15
16 399
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Рязани осудят женщину, выбросившую младенца на улице 16 лет назад
По данным следствия, женщина рассчитывала, что мальчик умрет в безлюдном месте, где его тело никто не найдет.

В Рязани осудят женщину, выбросившую младенца на улице 16 лет назад. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

Все произошло в июле 2008 года. Младенца с обмотанной головой нашли в зарослях возле одного из жилых домов на Комсомольском переулке. Отмечается, что мальчик не погиб, так как нашедший его мужчина вовремя освободил его дыхательные пути от ткани. Ребенка доставили в больницу, он выжил.

Его матерью оказалась ранее судимая 46-летняя жительница Липецкой области, она решила избавиться от сына, так как не могла его содержать. По данным следствия, женщина рассчитывала, что мальчик умрет в безлюдном месте, где его тело никто не найдет.

Дело направили в суд для рассмотрения по существу.