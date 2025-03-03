В Рязани осудят женщину, выбросившую младенца на улице 16 лет назад

По данным следствия, женщина рассчитывала, что мальчик умрет в безлюдном месте, где его тело никто не найдет.

В Рязани осудят женщину, выбросившую младенца на улице 16 лет назад. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

Все произошло в июле 2008 года. Младенца с обмотанной головой нашли в зарослях возле одного из жилых домов на Комсомольском переулке. Отмечается, что мальчик не погиб, так как нашедший его мужчина вовремя освободил его дыхательные пути от ткани. Ребенка доставили в больницу, он выжил.

Его матерью оказалась ранее судимая 46-летняя жительница Липецкой области, она решила избавиться от сына, так как не могла его содержать. По данным следствия, женщина рассчитывала, что мальчик умрет в безлюдном месте, где его тело никто не найдет.

Дело направили в суд для рассмотрения по существу.