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В Рязани на видеотрансляцию ЕГЭ намерены потратить 8,2 миллиона рублей
Оборудование предоставит региональный минобр.

На видеотрансляцию проведения ЕГЭ в Рязанской области выделили 8 миллионов 256 тысяч рублей. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

Подрядчик должен выполнить видеосъемку проведения ЕГЭ и передать записи из пунктов проведения экзаменов в центр обработки данных. Оборудование предоставит региональный минобр.

В каждом пункте проведения экзамена в исправном состоянии должны находиться две IP-камеры.

Согласно документам, подрядчик отремонтирует 28 камер в Рыбновской средней школе, 22 камеры — в «Ал-Невской СОШ», 20 камер — в «Спасской гимназии», 36 камер — в школе № 58, а также проведет демонтаж оборудования в школе № 9/31.

Подрядчик должен обеспечить сервисную поддержку в режиме «горячей линии» во время тестирования системы видеонаблюдения, проведения ЕГЭ и в течение 10 дней после завершения экзаменов.

Хранить видеозаписи проведения ЕГЭ необходимо со дня первого экзамена до 1 апреля 2026 года.

Срок оказания услуг — до 31 октября 2025 года.

Заказчиком выступило министерство образования Рязанской области.

Ранее в Рособрнадзоре назвали условие для отмены ЕГЭ.