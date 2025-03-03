В Россию с Украины вернулись 33 жителя Курской области

Среди них в основном пожилые, но есть и четверо детей.

В Россию с Украины вернулись 33 жителя Курской области. Об этом сообщила Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в соцсетях в понедельник, 3 марта.

По ее словам, в основном все эвакуированные пожилые, но есть и четверо детей. У многих зафиксировали тяжелые травмы, болезни.

«Для их немедленной транспортировки в больницы Курска организовали 10 машин скорой помощи. Остальные смогут отдохнуть и переночевать по пути домой», — говорится в сообщении.

Возвращение произошло при поддержке Красного Креста и при посредничестве Белоруссии.

Фото: Telegram-канал Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой