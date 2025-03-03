В России выявили 100 млн литров нелегального медицинского спирта

Предполагается, что он использовался для изготовления поддельного дорогого алкоголя.

В России выявили 100 млн литров нелегального медицинского спирта. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные платформы «Честный знак».

Система маркировки лекарств обнаружила продукцию с неоплаченными акцизными сборами у 219 оптовых продавцов. За нее государство недополучило более 70 млрд рублей.

По данным источника РБК, часть этанола могла использоваться для подделки дорогого алкоголя.