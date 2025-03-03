В России могут обязать владельцев жилья сообщать в полицию о квартиросъемщиках

Соответствующее предложение депутаты комитета Госдумы по строительству направили главе Минстроя Иреку Файзуллину.

В России могут обязать владельцев жилья сообщать в полицию и управляющие компании о квартиросъемщиках. Об этом пишут «Известия».

Соответствующее предложение депутаты комитета Госдумы по строительству направили главе Минстроя Иреку Файзуллину.

По мнению парламентариев, отсутствие информации о жильцах арендных квартир создает проблемы, в том числе при возникновении аварийных ситуаций, когда нет связи с нанимателем.

Также проживание в доме неустановленных личностей может приводить к возникновению угрозы безопасности всех жильцов. По мнению авторов инициативы, эта мера позволит бороться с нелегальной миграцией и терроризмом.