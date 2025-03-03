В России хотят запретить продажу алкоголя по воскресеньям

Соответствующий законопроект подготовили в Госдуме.

В России хотят запретить продажу алкоголя по воскресеньям. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Андрея Свинцова.

Он разработал соответствующий проект, который предусматривает изменение в законе «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

По мнению парламентария, еженедельное проведение одного дня без алкоголя с любимым человеком или в кругу всей семьи позволит не только дать существенный прирост рождаемости, но и создаст мощный импульс в борьбе с алкоголизацией населения.