В преддверии 8 Марта звонки в российских школах заменили на мелодии

Вместо звонков звучат фрагменты песен «Песенка мамонтенка», «Мама — первое слово», «Из чего же…», «Наши мамы», «Дарите женщинам цветы», «Солнечный круг».

В преддверии 8 Марта звонки в российских школах заменили на мелодии, посвященные Международному женскому дню. Об этом в понедельник, 3 марта, сообщило ТАСС со ссылкой на Минпросвещения.

По данным агентства, вместо звонков в школах звучат фрагменты песен «Песенка мамонтенка», «Мама — первое слово», «Из чего же…», «Наши мамы», «Дарите женщинам цветы», «Солнечный круг».