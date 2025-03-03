В преддверии 8 Марта звонки в российских школах заменили на мелодии
Вместо звонков звучат фрагменты песен «Песенка мамонтенка», «Мама — первое слово», «Из чего же…», «Наши мамы», «Дарите женщинам цветы», «Солнечный круг».
В преддверии 8 Марта звонки в российских школах заменили на мелодии, посвященные Международному женскому дню. Об этом в понедельник, 3 марта,
По данным агентства, вместо звонков в школах звучат фрагменты песен «Песенка мамонтенка», «Мама — первое слово», «Из чего же…», «Наши мамы», «Дарите женщинам цветы», «Солнечный круг».