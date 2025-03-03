В одном из районов Рязани зафиксировали превышение сероводорода в воздухе
Максимальный уровень его концентрации составил 1,64 ПДКмр.
В одном из районов Рязани зафиксировали превышение сероводорода в воздухе. Об этом сообщает пресс-служба регионального минприроды.
26 февраля стационарным постом в Дашково-Песочне выявлено превышение ПДК сероводорода. Максимальный уровень его концентрации составил 1,64 ПДКмр.
Результаты замеров направили в рязанскую межрайонную природоохранную прокуратуру, Роспотребнадзор и мэрию.