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В МЦУ прокомментировали разбор торгового павильона около рязанского «Барса»
Рязанцам объяснили, что работы проводит подрядчик в рамках комплексного благоустройства подземного пешеходного перехода.

В Муниципальном центре управления Рязани прокомментировали разбор торгового павильона около ТРЦ «Барс на Московском». Соответствующее сообщение опубликовано в соцсетях в понедельник, 3 марта.

Рязанцам объяснили, что работы проводит подрядчик в рамках комплексного благоустройства подземного пешеходного перехода.

«По проекту для преображения этого места также планируется демонтаж старых торговых павильонов. Кроме того, ранее от жителей поступали жалобы на павильон, который мешал проходу на тротуаре и не соответствовал концепции места», — уточнили в посте.

Напомним, информация о демонтаже торгового павильона появилась в соцсетях 28 февраля.

Фото: группа «Новости Рязани ВКонтакте»