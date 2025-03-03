В Госдуму внесут законопроект об оплате медпомощи ребенку за счет маткапитала

Изменения хотят внести в Федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

В Госдуму внесут законопроект о возможности потратить маткапитал на получение ребенком платных медуслуг при оказании ему неотложной помощи. Об этом в понедельник, 3 марта, сообщило РИА Новости.

Изменения хотят внести в Федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

Как указано в публикации, правила направления средств сертификата на эти цели предлагается установить правительству.

Авторы инициативы отметили, что на данный момент маткапитал нельзя потратить на получение ребенком платных медуслуг при необходимости неотложной помощи во всех российских регионах. Однако практика показывает, что получить такую помощь быстрее в платном медучреждении, говорится в публикации.

При этом, по мнению авторов законопроекта, платные медуслуги, предоставляемые при оказании неотложной медицинской помощи, как правило, более высокого качества.

«Программа материнского капитала уже зарекомендовала себя как достаточно эффективный инструмент стимулирования рождаемости. Сегодня семьи с детьми могут использовать средства маткапитала на улучшение жилищных условий, на образование детей и так далее. Но для родителей приоритетом всегда остается здоровье ребенка», — заявил один из авторов законопроекта, депутат Госдумы Ярослав Нилов.