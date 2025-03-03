Трамп отреагировал на слова Зеленского о нескором окончании конфликта в Россией

В понедельник, 3 марта, Зеленский заявил, что до окончания конфликта с Россией еще «очень-очень далеко».

Трамп отреагировал на слова Зеленского о нескором окончании конфликта в Россией. Об этом пишет РИА Новости.

В понедельник, 3 марта, Зеленский заявил, что до окончания конфликта с Россией еще «очень-очень далеко». Президент США, с которым у Зеленского случился конфликт, отметил, что это самое худшее заявление, которое мог сделать президент Украины.

«Америка больше не будет мириться с этим! Этот парень не хочет, чтобы был мир, пока у него есть американская помощь и Европа», — заявил Трамп.