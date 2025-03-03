Стало известно, сколько россияне потратили на обсуживание машин зимой

Специалисты провели исследование и выяснили, что в среднем россияне потратили 31,2 тысяч рублей.

Стало известно, сколько россияне потратили на обсуживание машин зимой. Соответствующие данные передало издание RT в понедельник, 3 марта, со ссылкой на аналитиков «Авито Рекламы» и «Авито Товаров».

Специалисты провели исследование и выяснили, что в среднем россияне потратили 31,2 тысяч рублей на сервисное обслуживание машин зимой.

Самой популярной услугой стала замена масла (42%). На втором месте идет шиномонтаж (39%), на третьем — диагностика машины (29%).

Кроме того, выяснилось, что в среднем водители проверяют состояние автомобилей на сервисах около шести раз в год.

Для 55% участников опроса стоимость услуг — основной критерий при выборе автосервиса, заявили специалисты.

Уточняется, что зимой 2025 года большинство (34%) россиян потратили на посещение автосервиса до 10 тысяч рублей.

Всего в исследовании участвовали 10 тысяч человек.