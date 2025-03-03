Стали известны подробности смертельного ДТП в Рязанском районе
Водитель за рулем автомобиля «Джетур Т2» насмерть сбил женщину.
Стали известны подробности смертельного ДТП в Рязанском районе. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.
Трагедия произошла вечером 28 февраля на 8-ом километре автодороги «Шереметьево — Дядьково — Вышгород — Наумово — Гавердово». По предварительной информации, 47-летний рязанец за рулем автомобиля «Джетур Т2» сбил женщину-пешехода.
Пострадавшая скончалась на месте происшествия.
По факту ДТП проводится проверка.
Напомним, о происшествии рассказали очевидцы.