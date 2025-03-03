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Советник Трампа назвал затягивание конфликта на Украине неприемлемым
Советник Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц в эфире телеканала Fox News заявил, что затягивание конфликта на Украине не является приемлемым сценарием для Вашингтона.

Советник Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц в эфире телеканала Fox News заявил, что затягивание конфликта на Украине не является приемлемым сценарием для Вашингтона. Его слова в понедельник, 3 марта, передало РИА Новости.

«То, что мы услышали (на встрече президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским — прим. ред.), — это будто бы продолжение войны в течение долгих лет является вариантом. Но это не так», — сказал Уолтц.

Он также отметил, что Зеленский сам спровоцировал конфликт с администрацией Трампа в Белом доме, попытавшись пересмотреть уже согласованную сделку по редкоземельным металлам.

«Большинство видели только последние 10 минут, когда ситуация вышла из-под контроля, но те, кто смотрел полное видео, заметили, как Зеленский неоднократно провоцировал администрацию, пытаясь пересмотреть уже заключенную сделку и использовать ее для получения послевоенных гарантий безопасности», — заявил Уолтц.