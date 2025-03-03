СМИ: Украина и ее союзники усилили поиск альтернатив американским средствам ПВО

Украина и ее союзники из Европы начали активно искать замену американским ракетам ПВО после разлада Киева с США, сообщил журнал.

Украина и ее союзники из Европы начали активно искать замену американским ракетам ПВО после разлада Киева с США. Об этом сообщил журнал Forbes, передало РИА Новости в понедельник, 3 марта.

«После катастрофической пресс-конференции в Овальном кабинете… Украина и ее союзники в спешном порядке пытаются заменить важнейшее оружие американского производства на вооружении Украины, включая ракеты ПВО», — написал журнал.

Кроме того, как отметили в публикации, в рамках кредитного финансирования Украина может получить от Великобритании пять тысяч ракет ПВО малой дальности Martlet, произведенных французской фирмой Thales. В то же время норвежская Kongsberg объявила о намерении объединиться с украинской фирмой для производства в стране ракет класса «земля-воздух» для 13 украинских батарей ПВО средней дальности NASAMS.

Отмечается, что ранее газета New York Times сообщала, что американский президент Дональд Трамп встретится с чиновниками, чтобы рассмотреть и, скорее всего, принять ряд мер в отношении Украины, в том числе прекратить военную помощь.