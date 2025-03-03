СМИ: AliExpress запретил россиянам покупать компьютерные комплектующие

Комплектующие для ПК не показывают в каталоге, если заходить на маркетплейс с российского IP-адреса.

AliExpress запретил россиянам покупать компьютерные комплектующие. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на Ferra.ru.

Отмечается, что комплектующие для ПК не показывают в каталоге, если заходить на маркетплейс с российского IP-адреса. Оставшиеся детали продают продавцы с низким рейтингом по завышенным ценам, у большинства предложений нет ни одного заказа.

AliExpress причину происходящего не раскрыл.