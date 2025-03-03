Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 03
Втр, 04
Срд, 05
ЦБ USD 88.26 0.56 01/03
ЦБ EUR 91.57 -0.47 01/03
Нал. USD 91.50 / 90.87 03/03 13:25
Нал. EUR 95.30 / 96.20 03/03 13:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Эксперты рассказали, к чему приведет теплая зима без снега в Рязанской...
Зима традиционно ассоциируется у рязанцев со снегом и м...
27 февраля 14:32
11 424
Преимущества субсидированного лизинга для бизнеса
Как программа EXEED LEASING помогает увеличить прибыль?
25 февраля 12:16
10 416
Как жить после войны? Рязанский ветеран Афганистана рассказал об адапт...
В Год защитника Отечества и накануне 23 февраля редакци...
22 февраля 18:15
15 937
«Зеленый сад» поздравил с 23 февраля семьи мобилизованных сотрудников
Встреча с управляющим директором ГК «Зеленый сад» Андре...
21 февраля 13:05
17 574
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Скончался известный российский композитор Адриан Корчинский
Он был автором музыки для песен Ларисы Долиной, Иосифа Кобзона и Ирины Аллегровой.

Скончался известный российский композитор Адриан Корчинский. Об этом в понедельник, 3 марта, сообщает Telegram-канал «SHOT».

Он был автором музыки для песен Ларисы Долиной, Иосифа Кобзона, Ирины Аллегровой и других артистов. Пианиста не стало в возрасте 65 лет.

По информации портала, причина смерти — гипертония.

Адриан Корчинский был членом Союза композиторов России, лауреатом премии ЮНЕСКО.

Фото: сайт kino-teatr.ru