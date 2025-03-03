Скончался известный российский композитор Адриан Корчинский

Он был автором музыки для песен Ларисы Долиной, Иосифа Кобзона и Ирины Аллегровой.

Скончался известный российский композитор Адриан Корчинский. Об этом в понедельник, 3 марта, сообщает Telegram-канал «SHOT».

Он был автором музыки для песен Ларисы Долиной, Иосифа Кобзона, Ирины Аллегровой и других артистов. Пианиста не стало в возрасте 65 лет.

По информации портала, причина смерти — гипертония.

Адриан Корчинский был членом Союза композиторов России, лауреатом премии ЮНЕСКО.

Фото: сайт kino-teatr.ru