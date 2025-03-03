Самозапрет на кредиты установили почти два миллиона россиян

Сервис по самозапрету на кредиты и займы заработал на «Госуслугах» 1 марта. За первые два дня работы им воспользовались 1,7 миллиона россиян. Средний возраст заявителя — 53 года.

Самозапрет на кредиты в России установили почти два миллиона человек. Об этом в соцсетях сообщили Минцифры.

Сервис по самозапрету на кредиты и займы заработал на «Госуслугах» 1 марта. За первые два дня работы им воспользовались 1,7 миллиона россиян. Средний возраст заявителя — 53 года. У тех, кто подал заявление, в кредитной истории появляется специальная отметка. Если она есть, банки и микрофинансовые организации должны отказать по заявке на кредит или заем.

В Минцифры отметили, что снять запрет можно в любой момент с помощью «Госуслуг». Заявление подписывается электронной подписью. Это можно сделать бесплатно в приложении «Госключ».

Ранее стало известно, что россияне смогут оформлять самозапрет на кредиты.