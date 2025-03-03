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Рязанский священник дал совет начинающим поститься
По его словам, не нужно заниматься «пищевым экстремизмом», воображая себя монахом-анахоретом из Нитрийской пустыни IV века, который сыт вершками, а на корешки даже и глядеть не желает.

Рязанский священник Дмитрий Фетисов дал совет начинающим поститься. Соответствующий пост появился на его странице «ВКонтакте».

По его словам, не нужно заниматься «пищевым экстремизмом», воображая себя монахом-анахоретом из Нитрийской пустыни IV века, который сыт вершками, а на корешки даже и глядеть не желает.

«Есть умеренно, думаю, что по первости можно с рыбой. Самой простой, без изысков. Килька, минтай, хек и сельдь — вот лучшие друзья учащегося говеть подвижника. Кроме дней особого воздержания — среды и пятницы», — написал он.

Следующий совет — не вредить здоровью и слушаться врачей. Если низкий гемоглобин и рекомендовано есть говядину, значит, надо есть говядину. Не превращать пост просто в диету.

Цель поста — приблизиться к Богу. Для этого нужно не просто воздерживаться от определенной категории продуктов, но усердно молиться и участвовать в таинствах. Важно, чтобы для этого выделялось не 48 дней в году, а каждый день.