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Рязанский «Калинник» представили в национальном центре «Россия»

В субботу, 1 марта, открылась гастрономическая площадка масштабной экспозиции Национального центра «Россия» «Путешествие по России». В зонах «Восток», «Север», «Запад» и «Юг» представлены блюда — визитные карточки туристических регионов и гастрономических фестивалей, традиционная национальная кухня и современные гастрономические интерпретации.

На корнере «Восток» представили рязанский «Калинник».

"Правильно начинать путешествие по России с нашей многонациональной кухни — в Национальном центре «Россия» у вас есть возможность узнать нашу культуру через разные вкусы. Все годы в рамках нашей фестивальной деятельности в регионах мы отбирали блюда и изделия, которые могут стать российской моно-концепцией. Рязанский Калинник относится именно к такой категории изделий. Через Калинник гость может совершить путешествие по всей России. Помимо оригинального вкуса калины, в линейке Калинников авторы уже ввели облепиху, черную смородину, скоро состоится премьера калинника со вкусом дальневосточной жимолости. Калинник с фирменным знаком Национального центра «Россия» можно увезти в качестве туристического гастросувенира.", — отметила автор-методист и руководитель федерального проекта «Гастрономическая карта России» Екатерина Шаповалова.

Напомним, что каждая такая моно-концепция российской кухни прошла большой путь: почти 10 лет представляет в рамках фестивалей федерального проекта «Гастрономическая карта России» Рязанскую область: от дипломатических приемов в МИД до Всемирного фестиваля молодежи в Сочи и на фестивалях в Арт-кластере «Таврида» и еще более 50 фестивалях по всей стране от Владивостока до Калининграда.