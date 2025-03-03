Рязанские полицейские за выходные доставили в отделы более 90 человек

Возбуждены дела об административных правонарушениях.

Полицейские за прошедшие выходные, с 1 по 2 марта, доставили в отделы в Рязани более 90 человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД в соцсетях.

Всего за выходные в Рязани пресекли 10 нарушений миграционного законодательства. В Рязанском, Касимовском, Захаровском, Михайловском, Сараевском, Пронском, Рыбновском и Скопинском районах области выявили 20 правонарушений, совершенных иностранцами. К ответственности привлекли пятерых работодателей.

Кроме того, из заведений на улице Магистральной изъяли 10 литров алкогольной продукции.

Возбуждены дела об административных правонарушениях.