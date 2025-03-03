Рязанская полиция обратилась к жителям из-за непогоды

Отмечается, что 3 марта ожидается мокрый снег и туман, на дорогах гололедица.

Рязанская полиция обратилась к жителям из-за непогоды. Соответствующий прогноз безопасности появился в Telegram-канале региональной ГАИ.

Отмечается, что 3 марта ожидается мокрый снег и туман, на дорогах гололедица.

В связи с изменением погодных условий Госавтоинспекция Рязанской области призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными и осторожными, особенно в темное время суток.