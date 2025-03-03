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Рязанская НПК открыла серию мероприятий в честь 80-летия Великой Победы

Рязанская нефтеперерабатывающая компания (входит в нефтеперерабатывающий комплекс «Роснефти») провела урок мужества в Рязанском колледже электроники. Серию мероприятий Рязанской НПК, посвященных 80-летию Великой Победы, открыл дискуссионный клуб со студентами по фильму «Дорога домой».

В акции приняли участие более 100 человек — студенты и педагоги колледжа, члены общероссийского «Движения первых».

«Дорога домой» — фильм о рязанском фронтовике Арсении Благонравове, который со школьной скамьи ушел на фронт, а в 1944 году принял свой последний бой в Заполярье. В основе художественно-документальной драмы — письма, которые боец из Рязани писал с фронта своим родителям. Письма в дом на улице Свободы приходили часто, иногда по два в день. В них наш земляк-фронтовик подробно описывал места, где ему пришлось побывать, о взаимоотношениях красноармейцев, о питании солдат, о желании прогуляться по улицам родной Рязани. За три года войны он отправил 150 писем.

Картина «Дорога домой» снята по книге рязанских журналистов «Война. Письма домой». Режиссером и главным оператором также выступили рязанские кинематографисты. Фильм был признан лучшим военно-историческим фильмом на VII международном кинофестивале «Белые ночи», взял Гран-при регионального конкурса «Хрустальный Журавль».

Рязанская НПК примет самое активное участие в праздновании юбилея Победы и планирует серию акций, направленных на сохранение исторической памяти, формирование у подрастающего поколения духовных и патриотических ценностей. В знак благодарности поколению фронтовиков на разных площадках завода будут подняты флаги Победы.