Рязанец ради мести украл у бывшей возлюбленной две бензопилы

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Рязанец ради мести украл у бывшей возлюбленной две бензопилы. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

В полицию обратилась 18-летняя жительница поселка Сапожок и сообщила, что из пристройки к ее дому пропали инструменты.

Оперативники узнали, что помещение часто оставалось незакрытым. Также девушка рассказала, что недавно разошлась со своим 20-летним сожителем.

Правоохранители нашли молодого человека и обнаружили в его жилище похищенные бензопилы. Злоумышленника задержали.

Выяснилось, что мужчину не устроило расставание и он решил отомстить своей бывшей. Он выбрал день, когда рязанки не было дома и украл имущество.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.