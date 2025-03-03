Рязанцы снова сообщили о подорожании бензина
На опубликованных кадрах видно, что стоимость АИ-92 составила 55,50 рублей, АИ-95 — 59,80 рублей.
Рязанцы снова сообщили о подорожании бензина. Соответствующая информация опубликована в соцсетях в понедельник, 3 марта.
Как сообщили очевидцы, цена бензина повысилась на этой неделе на 20 копеек.
На опубликованных кадрах видно, что стоимость АИ-92 составила 55,50 рублей, АИ-95 — 59,80 рублей.
Напомним, 19 февраля рязанцы возмутились еженедельным ростом цен на бензин. АИ-92 тогда стоил 55,30 рублей, АИ-95 — 50,60.
Фото: группа «Рязанский Формат» во «ВКонтакте»