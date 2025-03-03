Рязанцы рассказали, будут ли они брать дополнительный отгул на 8 марта

7% работающих жителей хотят продлить свой отдых на 8 Марта, используя для этого отпуска или отгулы.

Рязанцы рассказали, будут ли они брать дополнительный отгул на 8 марта. Об этом пишет SuperJob.

В марте не будет сокращенной рабочей недели, хотя Международный женский день приходится на субботу. Дополнительный выходной правительство перенесло на 13 июня.

7% работающих рязанцев хотят продлить свой отдых на 8 Марта, используя для этого отпуска или отгулы. У 61% опрошенных нет подобных планов. А 18% пока не определились.