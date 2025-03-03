Рязанца задержали за хранение более 3,5 кг наркотиков

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, изготовление, переработка наркотических средств в крупном размере). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Рязанца задержали за хранение более 3,5 кг наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Сотрудники УНК получили информацию о причастности 39-летнего мужчины к обороту запрещенных веществ. Его обнаружили на улице Октябрьской областного центра.

При личном досмотре полицейские изъяли у гражданина пакет с 170 граммами марихуаны. Как выяснилось, он привез наркотики с дачи, чтобы употреблять самому и, возможно, с близким кругом друзей.

В одном из сел Рязанского района провели обследование дома и нашли 1535 граммов готовой марихуаны и 1780 граммов частей наркосодержащей конопли.

По предварительной информации, рязанец вырастил на своем участке урожай незаконного растения, изготовил марихуану и частями возил ее в Рязань для употребления.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, изготовление, переработка наркотических средств в крупном размере). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.