Россиянам рассказали, кому стоит ожидать индексации пенсий с 1 апреля

Социальные выплаты увеличат 14,75% для 3,5 млн получателей и порядка 700 тысяч граждан, получающих государственные пенсии.

Россиянам рассказали, кому стоит ожидать индексации пенсий с 1 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена комитета Госдумы по бюджету и налогам Никиту Чаплина.

По его словам, социальные выплаты увеличат 14,75% для 3,5 млн получателей и порядка 700 тысяч граждан, получающих государственные пенсии. Кроме того, мера затронет тех, кто не смог наработать необходимый трудовой стаж для получения страховой пенсии.

«Индексация социальных пенсий — это важный шаг в обеспечении социальной справедливости и заботы о наших гражданах Для тех граждан, чья социальная пенсия после индексации останется ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе проживания, будет произведена социальная доплата, чтобы довести их пенсионное обеспечение до установленного уровня», — заключил Чаплин.

Он уточнил, что в федеральном бюджете на индексацию пенсий заложено 85 млрд рублей.