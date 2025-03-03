Россиянам напомнили о штрафах за работу на дому

Отмечается, что некоторые виды предпринимательской деятельности не подходят для жилых помещений.

Россиянам напомнили о штрафах за работу на дому. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на партнера бюро BGMP Евгению Пешкову.

По ее словам закон разрешает те виды предпринимательства, которые не нарушают санитарные и противопожарные нормы, а также не создают неудобства для соседей в виде шума, запахов, повышенной нагрузки на инженерные сети, электро- и водоснабжение.

В квартире можно заниматься консультированием, репетиторством, работой в сфере IТ, организовать детский сад. Однако запрещено открывать гостиницу, продуктовый магазин или заведение общественного питания, вести медицинскую или миссионерскую деятельность.

За несоблюдение санитарных норм грозит штраф от 500 до 1 тысячи рублей, за использование жилых помещений не по назначению — от 1 до 5 тысяч рублей.