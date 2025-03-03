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Россиян предупредили о мошенниках, которые начали имитировать проверку антивирусом
Людей просят поучаствовать в опросе. Требуют ввести номер телефона и код верификации, после чего человек теряет аккаунт.

Россиян предупредили о мошенниках, которые начали имитировать проверку антивирусом «Касперский», чтобы похитить личные данные пользователей Telegram. Об этом пишет RT со ссылкой на МВД.

Людей просят поучаствовать в опросе. Требуют ввести номер телефона и код верификации, после чего человек теряет аккаунт.

В новой схеме мошенник присылает ссылку на фейкового «Касперского», чтобы усыпить бдительность жертвы.