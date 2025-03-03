Российские регионы получат деньги на развитие туризма

Субъекты могут распоряжаться выделенными средствами по своему усмотрению. Это может быть и проведение мероприятий, и закупка туристического оборудования, а также строительство и благоустройство туристических маршрутов.

Российские регионы получат деньги на развитие туризма. Об этом « Известиям » заявил министр экономического развития Максим Решетников.

По девять миллиардов в год распределят между 84 российскими субъектами, каждому из которых будет выделена определенная сумма на приоритетные для этого региона проекты.

Субъекты могут распоряжаться выделенными средствами по своему усмотрению. Это может быть и проведение мероприятий, и закупка туристического оборудования, а также строительство и благоустройство туристических маршрутов.